Низкое разнообразие спортивных событий ограничивает выбор для совершения ставок. В центре внимания Nevasport соревнование по киберспорту в легендарной игре, теннисная Лига Про в Москве и турнир претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге.

Капер Александр Сулимов первым делом обращается к знаменитому Counter Strike, выявляя матч команды Faze Clan против TyLoo. Первые, с точки зрения Сулимова, являются большими фаворитами, которые должны пробить фору -1,5. Команда Faze Clan практически всегда попадает в призы во всех турнирах, в которых участвует, а в феврале выиграли турнир BLAST Premier Spring Series 2020 в Лондоне. Их соперник является слабее – за семь лет своего существования заработал меньше миллиона долларов. Сулимов считает, что для фаворитов встречи данный матч важно завершить как можно быстрее и без нервов. А это значит, что они не должны уступить своим соперникам ни карты.

Тот же капер отправляется в теннис, выделяя два матча в Лиге Про в Москве. В игре Никиты Кузнецова и Даниила Хуртова, по мнению Сулимова, первый будет более мотивирован взять реванш за поражение в первом матче, поэтому сыграет на победу. В другой встрече Сергей Романов должен одолеть Глеба Якубу, поскольку имеет неплохую подачу для турнира такого уровня, при этом по возможности мощно пробивает. На взгляд Сулимова, Романов не должен проигрывать.

На турнире шахматных претендентов свой прогноз на игру российских гроссмейстеров делает Дмитрий Спиров. В битве российских шахматистов Алексеенко и Грищука, по его мнению, видится ничья, хотя Грищук и играет без настроения – россиянина удручает внешняя атмосфера турнира при виде стюардов в медицинских масках и отсутствие зрителей.

В противостоянии Яна Непомнящего и Аниша Гири, также отдается предпочтение миру. Россиянин уступил в предыдущей партии, поэтому в этой встрече сделает ставку на надежность. А Гири, проиграв Яну в первом туре, больше встреч не отдавал. Спиров предполагает равенство в этой партии.