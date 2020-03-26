Петербургский «Зенит» анонсировал новое клубное шоу «Домашняя заготовка», в котором будут принимать участие игроки команды. Первый выпуск состоится уже сегодня, 26 марта, и начнется в 14:00.

Как гласит сообщение пресс-службы, идея шоу заключается в том, что футболисты «сине-бело-голубых» будут готовить изысканные блюда под руководством самых знаменитых шеф-поваров Санкт-Петербурга. В анонсе всегда будет опубликован список используемых продуктов, поэтому все зрители смогут присоединиться и тоже приготовить блюдо.

Гостями первого выпуска станут голкипер Васютин и шеф-повар Рома Редман. Футболист будет готовить у себя дома, повар — в кулинарном салоне «Гурман». Первым блюдом, приготовленным в рамках шоу, станет бефстроганов с пюре и битыми огурцами.