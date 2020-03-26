Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что пандемия коронавируса может повлиять на подготовку национальной команды к следующему сезону.

По словам Драчева, из-за стремительно меняющейся ситуации нельзя сказать, состоятся ли апрельские сборы, которые должны были пройти перед уходом спортсменов в отпуск.

«Сейчас непонятно, как провести сборы. Быть может, все пока уйдут на самоподготовку и каждый будет работать дома. Всё это обговариваем, но вопросов больше, чем ответов», — сказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее вице-президент СБР Валерий Польховский также сообщал, что биатлонисты будут заниматься по индивидуальным программам, если спортивные базы и тренажерные залы останутся закрытыми из-за угрозы распространения коронавируса.