25 марта в Норвегии празднуется день вафель. Лыжник Эмиль Иверсен на своей странице в «Инстаграме» показал, как провел праздник.

Спортсмен опубликовал фотографию с тарелкой вафель.

Напомним, Иверсен занял девятое место в генеральной классификации Кубка мира, набрав 875 очков. В дистанционном зачете он стал седьмым, в спринтерском — пятнадцатым. сезон-2019/20 завершился досрочно в связи с угрозой распространения коронавируса.

В канадском Квебеке и американском Миннеаполисе должны были состояться гонки «Спринт тура», однако незадолго до старта они были отменены. Ранее стало известно, что финал Кубка мира в Кэнморе также не состоиться.

Еще до того, как соревнования были отменены, сборная Норвегии отказалась от участия в них.