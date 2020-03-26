Казанский «Рубин» присоединился к челленджу «Оставайся дома» и выпустил новый логотип клуба на время карантина в связи с пандемией коронавируса.

На новой эмблеме символ клуба змей Зилант находится в доме. Таким образом «Рубин» призывает не нарушать правила карантина и самоизолироваться, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

К челленджу «Оставайся дома» присоединились многие известные спортсмены. Ранее стало известно, что в «Рубине» не выявлены случаи заражения коронавирусом, все игроки сдали отрицательный тест.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 476300, из них 21443 человек погибли, 110522 — выздоровели.

Чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 10 апреля. На данный момент «Рубин» занимает 14-е место.