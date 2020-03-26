Игрок Team Liquid по Apex Legends Бренден Casper Марино сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

В своем микроблоге в «Твиттере» он рассказал, что сдал положительный результат. По его словам, врачи не очень обеспокоены, так как игрок еще молод и не входит в группу риска.

«Заболевание протекает почти как простуда. Через восемь — двенадцать дней я буду чувствовать себя намного лучше. Но пока я вынужден сидеть две недели в своей комнате»», — написал он.

Отмечается, что Casper почувствовал недомогание во время онлайн-турнира по Apex Legends. Ему не смогли найти замену, поэтому он продолжить играть, несмотря на плохое самочувствие и усилившиеся симптомы заболевания. Его команда финишировала лишь на седьмом месте.

За свою карьеру Casper выиграл 5 тысяч долларов. Игрок также активно стримит, его твич-канал набрал 15 тысяч фолловеров.