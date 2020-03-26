Немецкая Бундеслига объявила о проведении онлайн-чемпионата по FIFA-20. Турнир получит название Bundesliga Home Challenge, в нём примут участие 26 футбольных клубов из первой и второй Бундеслиги.

За каждый клуб будут играть два человека, один из которых обязательно должен быть футболистом. Второй может быть как игроком, так и работником клуба. Чемпионат будет длиться два дня — 28 и 29 марта.

Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были приостановлены розыгрыши европейских футбольных чемпионатов. Пока неизвестно, будут ли они возобновлены и когда.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 476300, из них 21443 человек погибли, 110522 — выздоровели.