Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал назвал причины приостановки турнира претендентов, который проходил в Екатеринбурге.

Согласно постановлению правительства РФ, с 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами на неопределенный срок.

«ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий для безопасного и своевременного возвращения игроков на родину», — приводит слова Дворковича официальный сайт ФИДЕ. Отмечается, что соревнования будут продолжены позднее, их новые сроки будут объявлены сразу, как только позволит сложившаяся ситуация.

Результаты сыгранных туров останутся в силе, турнир возобновится с восьмого тура в том же составе. Подчеркивается, что данные правила были согласованы с игроками до старта соревнований.