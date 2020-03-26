Коллективные танцевальные группы поддержки — редкое явление для футбольный клубов России. Чирлидинг не слишком распространен в атмосфере открытых стадионов и больше используется в закрытых помещениях.

Свои группы поддержки есть у многих хоккейных и баскетбольных клубов России. В баскетболе это уместно во время тайм-аутов, в хоккее девушки располагаются непосредственно возле бортиков.

В футболе же чаще всего выступление девушек проходит в лучшем случае незамеченным и являются лишь фоном к официальным рутинам. Многие считают, танцевальные выступления неуместным на российских футбольных стадионах.

Из-за низкой востребованности не все клубы РПЛ имеют свои группы поддержки. Например, ЦСКА и «Спартак» практически не пользуются танцевальными коллективами, которые есть у баскетбольной команды (ЦСКА) и хоккейной («Спартак»).

Но кое-кто все-таки не обходится без организованного выступления девушек.

Dream Team — коллективная группа московского «Локомотива». В Москве нет других клубов с таким названием, поэтому эти девушки могут полностью принадлежать футбольной команде. Девушки обычно порхают по полю в перерывах матчей, а также участвуют в перфомансе генерального спонсора лиги.

Luxury — группа поддержки тульского «Арсенала». Туляки — клуб относительно новый в РПЛ, поэтому пользуется любыми способами, чтобы привлечь болельщиков на трибуны. Как и остальные, девушки заполняют собой различные паузы во время матчей, в числе которых перерыв и вынос на поле логотипа спонсора перед началом игры.

KCGirls — группа поддержки самарских «Крыльев Советов». Держат «лого» клуба пока футболисты выходят на поле. В атмосфере нового самарского стадиона выглядит очень эффектно.

Есть своя группа поддержки и у «Сочи». Пока южные чирлидерши не могут стать дополнительным стимулом для прихода на стадион болельщиков. Путь «Сочи» в РПЛ только начинается.

«Зенит» относительно редко использует Soul Sisters. «Сестрички» чаще работали на «Петровском», а под сводами «Газпром-Арены» появлялись считанное количество раз. Видимо, это объясняется большими размерами нового стадиона «Зенита». Soul Sisters не унывает — постоянно работает на матчах баскетбольного и волейбольного «Зенита», а также СКА.

Все остальные клубы РПЛ не афишируют свои группы поддержки, периодически заимствуя у других видов спорта танцевальные коллективы или приглашая не связанных со спортом танцоров женского стиля.