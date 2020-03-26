Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» изменил логотип на время карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции. На обновленной эмблеме символ команды барсик находится в доме.

Таким образом, «Ак Барс» присоединился к челленджу «Оставайся дома», который призывает не нарушать правила карантина. Челлендж поддержали уже многие известные спортсмены, а также футбольный клуб «Рубин». Он показал эмблему, на которой талисман клуба Зилант также находится в доме.

Напомним, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона. Стадия плей-офф Кубка Гагарина была приостановлена после первого раунда, затем руководство Лиги объявило, что чемпионат не будет доигран.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 478664, из них 21484 человек погибли, 110754 — выздоровели.