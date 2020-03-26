Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился рецептом вафель, которые испек во время карантина из-за пандемии коронавируса.

25 марта в Норвегии отмечается день вафель, и Бё присоединился к празднику. Он приготовил вафли и рассказал, какие начинки любит больше всего.

Ранее день вафель отпраздновал еще один норвежец — лыжник Эмиль Иверсен.

Напомним, Йоханнес Бё завоевал большой Хрустальный глобус по итогам сезона-2019/20, который завершился досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене (Осло) был отменен, а соревнования в Контиолахти (Финляндия) были проведены не в полном объеме.