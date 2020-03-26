Российская фигуристка Ольга Севостьянова, сорвавшаяся с большой высоты во время репетиции церемонии открытия юношеской Олимпиады в Швейцарии, заявила, что МОК не оказал ей никакой поддержки.

По словам Севостьяновой, МОК говорит, что не имеет с ней ничего общего.

«Но я не могу сильно об этом распространяться, на данный момент идет расследование, работают адвокаты, следствие разбирается в деталях», — заявила фигуристка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Севостьянова подчеркнула, что упала не сама, а в результате технической неисправности. На данный момент делом занимается полиция, она собирает сведения со всех сторон — от поставщика оборудования, МОК, «Водуаз Арены» и т.д.

По мнению фигуристки, для МОК невыгодно поднимать шумиху. «Поначалу с ним был какой-то контакт, но как только история стала публичной, связь оборвалась, никакой особо помощи я не дождалась», – рассказала Севостьянова.