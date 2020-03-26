Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, как проводит время на карантине. Спортсмен с супругой Татьяной Волосожар и дочкой Анжеликой находятся в самоизоляции уже три дня, недавно они вернулись из США.

Траньков рассказал, что они просто гуляют у себя во дворе, а за ворота выходят только чтобы выкинуть мусор. Он подчеркнул, что ближайших соседей у них нет.

«Гулял вдоль леса и наблюдал за дятлом, который мирно стучал по соснам, перелетая иногда с одной на другую», — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме». Он также расчистил импровизированный каток для дочери — замерзший декоративный пруд.

Напомним, Волосожар и Траньков столкнулись с трудностями про возвращении в Россию из США, им пришлось провести в дороге больше суток.