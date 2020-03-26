Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Курносов прокомментировал досрочное завершение сезона в КХЛ.

Курносов согласился с тем, что здоровье людей важнее, чем определение победителя Кубка Гагарина. Он подчеркнул, что продолжать соревнования без «Йокерита» и «Барыса», которые снялись с турнира, было бы некорректно.

По его мнению, неправильно играть и без болельщиков на трибунах, особенно когда речь идёт о стадии плей-офф.

«Мы вернёмся в новом сезоне ещё сильнее. Берегите себя и своих близких», — сказал Курносов, слова которого приводит пресс-служба уфимского клуба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 478664, из них 21484 человек погибли, 110754 — выздоровели.