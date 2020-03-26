Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды, попал в сферу интересов итальянского «Лацио».

Как сообщает журналист Сергей Егоров, на 29-летнего игрока также обратили внимание еще несколько клубов — «Дженоа», «Вальядолид» и «Фортуна».

Однако отъезд Кокорина в Европу может не состояться из-за того, что его семья хочет жить в Москве. Если игрок продолжит выступать в чемпионате России, то больше всего шансов на его приобретение будет у «Локомотива». Вступить в борьбу за нападающего также может «Динамо», за которое Кокорин уже выступал ранее.

Напомним, права на Кокорина принадлежат «Зениту». В зимнее трансферное окно «сине-бело-голубые» отправили игрока в «Сочи» вопреки желанию Сергея Семака оставить его в клубе.