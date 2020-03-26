Фигурист сборной США Максим Наумов выразил мнение, что американка Алиса Лю сможет составить конкуренцию российским спортсменкам.

По его мнению, россиянки выступают потрясающе: то, что они делают на льду, можно назвать революцией. Наумов подчеркнул, что три года назад самым крутым элементом был каскад из двух тройных прыжков, а теперь девушки исполняют четверные и тройной аксель.

Наумов отметил, что в США тоже есть очень способная спортсменка — Алиса Лю.

«У нас вот Алиса Лю тоже очень маленькая, но очень-очень сильная. Я думаю, что у вас будет конкуренция от нас», — заявил Наумов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, 14-летняя Лю дважды выиграла взрослый чемпионат США. На ЮЧМ в Таллине она завоевала бронзовую медаль, проиграв двум россиянкам — Камиле Валиевой и Дарье Усачевой.