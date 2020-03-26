Союз биатлонистов России (СБР) изменил логотип на время карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Изображенный на эмблеме стреляющий биатлонист теперь находится в доме. Таким образом, СБР присоединился к челленджу «Оставайся дома», призывающему не нарушать правила карантина.

«На время действия карантинных мер мы изменили эмблему СБР, чтобы напомнить людям о важности их соблюдения» — сказал представитель организации, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее обновленные логотипы показали казанские клубы «Рубин» и «Ак Барс», они также изобразили дом на своих эмблемах.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 478664, из них 21484 человек погибли, 110754 — выздоровели.