Союз биатлонистов России (СБР) изменил логотип на время карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Изображенный на эмблеме стреляющий биатлонист теперь находится в доме. Таким образом, СБР присоединился к челленджу «Оставайся дома», призывающему не нарушать правила карантина.
«На время действия карантинных мер мы изменили эмблему СБР, чтобы напомнить людям о важности их соблюдения» — сказал представитель организации, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, ранее обновленные логотипы показали казанские клубы «Рубин» и «Ак Барс», они также изобразили дом на своих эмблемах.
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