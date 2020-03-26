Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский выразил мнение, что российскому коллективу не хватает целостности.

«Судя по той информации, которую я получаю с разных сторон, хотелось бы, чтобы сборная российских биатлонистов была дружнее. Когда есть единая команда, какие-то просчеты в подготовке могут нивелироваться», — заявил Польховский, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что проблемы в отношениях усложняют работу. Он напомнил, что раньше сборные СССР и России всегда отличались единством коллектива, с удовольствием проводили время друг с другом и показывали великолепные результаты.

Напомним, на заседании тренерского совета, которое будет проходить дистанционно, рассмотрят вопрос об изменениях в тренерском штабе команды.