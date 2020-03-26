Американский боец ММА Кевин Ли считает, что его соотечественник Тони Фергюсон сможет одержать победу над россиянином Хабибом Нурмагомедовым в титульном поединке.

По словам Ли, сначала он думал, что победа останется за Хабибом, однако изменил свое мнение из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

«После всей этой истории с карантином я снова склоняюсь в пользу победы Тони. Тони в таких условиях тренируется годами, на него вообще никак не сказался карантин», — заявил Ли, слова которого приводит Allboxing.

Он пояснил, что с Нурмагомедовым всегда работают 20 человек, поэтому обстоятельства повлияют на него сильнее, чем на Фергюсона.

Напомним, поединок должен состояться в рамках турнира UFC 249 18 апреля. Изначально бой должен был проходить в Нью-Йорке, но из-за коронавируса место изменили. Скорее всего, спортсмены встретятся во Флориде.