Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением по поводу паузу в чемпионате России в связи с пандемией коронавируса.

Тихонов считает, что чемпионат нужно доиграть, если ситуация стабилизируется в ближайшее время. Он предложил отправить футболистов на базу на полтора месяца, чтобы футболисты были на карантине, но продолжали играть.

По мнению Тихонова, петербургский «Зенит» сможет сохранить лидерство в турнирной таблице.

«У «Зенита» были неудачные игры, когда отсутствовали Дзюба и Азмун, но потом они вернулись и разнесли «Урал». Поэтому, думаю, «Зенит» — это команда номер один, и они к чемпионству готовы», — сказал экс-спортсмен, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, РПЛ приостановлена после 22 туров. «Зенит» идет на первом месте, имея в своем активе 50 очков.