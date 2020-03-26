Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал соблюдать меры безопасности, введенные во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Он обратился к тренерам, спортсменам и болельщикам на своей странице в «Инстаграме».
«СБР просит всех вас соблюдать изоляцию и карантин , думать о своих родных и близких , берегите друг друга и нам всем надо выдержать временные трудности! Скоро все наладится и биатлон придёт на экраны телевизоров», — написал Драчев.
Напомним, ранее СБР принял участие в челлендже «Оставайся дома» и изменил свой логотип. Теперь изображенный на нем биатлонист находится в доме.
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