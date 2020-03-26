Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал соблюдать меры безопасности, введенные во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Он обратился к тренерам, спортсменам и болельщикам на своей странице в «Инстаграме».

«СБР просит всех вас соблюдать изоляцию и карантин , думать о своих родных и близких , берегите друг друга и нам всем надо выдержать временные трудности! Скоро все наладится и биатлон придёт на экраны телевизоров», — написал Драчев.

Напомним, ранее СБР принял участие в челлендже «Оставайся дома» и изменил свой логотип. Теперь изображенный на нем биатлонист находится в доме.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 478664, из них 21484 человек погибли, 110754 — выздоровели.