View this post on Instagram

Воспоминания о нашей подготовке к шоу "Горячий Лёд" заставляют меня улыбнуться. ⠀ Пусть они улыбнут и вас. 😀 «Идеально с первого дубля» или все, что нужно знать о том, как рождается синхронность в команде. 👌🏻 ⠀ The memories of "Hot Ice" show preparation always makes me smile. ⠀ I would like to share these memories with you, maybe they'll make you smile too😄 Everything you need to know how the synchronism it's born in a team .👌