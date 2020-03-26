Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как проходила подготовка к её шоу «Горячий лёд».

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала видео с репетиции шоу, на котором вместе с другими фигуристами отрабатывала синхронность движений.

«Идеально с первого дубля» или все, что нужно знать о том, как рождается синхронность в команде», — написала Туктамышева.

Напомним, шоу «Горячий лед» состоялось в Санкт-Петербурге в начале марта, в нем приняли участие известные российские фигуристы. Так, впервые после болезни на лед вышел Михаил Коляда, прибыл из Москвы Александр Самарин.

Напомним, на чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место и досрочно завершила сезон, не отобравшись в команду на главные старты.