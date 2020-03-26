Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как проходила подготовка к её шоу «Горячий лёд».
На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала видео с репетиции шоу, на котором вместе с другими фигуристами отрабатывала синхронность движений.
«Идеально с первого дубля» или все, что нужно знать о том, как рождается синхронность в команде», — написала Туктамышева.
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Воспоминания о нашей подготовке к шоу "Горячий Лёд" заставляют меня улыбнуться. ⠀ Пусть они улыбнут и вас. 😀 «Идеально с первого дубля» или все, что нужно знать о том, как рождается синхронность в команде. 👌🏻 ⠀ The memories of "Hot Ice" show preparation always makes me smile. ⠀ I would like to share these memories with you, maybe they'll make you smile too😄 Everything you need to know how the synchronism it's born in a team .👌
Напомним, шоу «Горячий лед» состоялось в Санкт-Петербурге в начале марта, в нем приняли участие известные российские фигуристы. Так, впервые после болезни на лед вышел Михаил Коляда, прибыл из Москвы Александр Самарин.
Напомним, на чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место и досрочно завершила сезон, не отобравшись в команду на главные старты.
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