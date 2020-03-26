Голкипер петербургского «Зенита» Александр Васютин рассказал о желании получать больше игровой практики и чаще защищать ворота команды в официальных встречах.

«Любой профессионал хочет проводить больше времени в официальных играх», — заявил Васютин в эфире нового клубного шоу «Домашняя заготовка».

Голкипер напомнил, что пока отыграл лишь один матч после возвращения в состав «сине-бело-голубых». В октябре прошлого года он защищал ворота «Зенита» в игре против «Томи» в рамках Кубка России, встреча завершилась победой петербуржцев со счетом 4:0.

Также в эфире шоу Васютин рассказал об игре в предыдущих клубах: он выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг 08». По словам голкипера, отношения между Лахти и Хельсинки такие же принципиальные, как между Петербургом и Москвой. Что касается чемпионата Норвегии, Васютин отметил, что он не имеет большой популярности — жители страны больше любят лыжные виды спорта.