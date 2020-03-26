Баскетбольная Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов, слова которого приводит РИА «Новости»

«Полчаса назад было решено, что сезон Единой лиги ВТБ завершён. Решение аналогично принятому вчера КХЛ», — сказал Родионов. По его мнению, решение КХЛ во многом повлияло на решение завершить и баскетбольный сезон.

Напомним, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ был приостановлен до 10 апреля, команды провели по 18-20 игр из 24. В середине марта от дальнейшего участия в турнире отказался эстонский «Калев».

Накануне стало известно, что КХЛ приняла решение досрочно завершить сезон. По информации СМИ, таким образом лига нарушила договоренность с РПЛ и Единой лигой ВТБ.