У народного артиста РСФСР и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Ранее поступали сообщения о том, что Лещенко был переведен в реанимацию.

Телеграм-канал «112» утверждает, что врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое, у него началась двусторонняя пневмония.

Напомним, Лещенко и его супруга Ирина находятся в больнице в Коммунарке с 24 марта, они были госпитализированы с подозрением на коронавирус. На следующий день у артиста начались проблемы с дыханием, после чего он был переведен в реанимацию.

С декабря 2019-го года 78-летний Лещенко входит в состав консультативного совета столичного «Динамо». На протяжении многих лет артист является болельщиком «бело-голубых».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 478664, из них 21484 человек погибли, 110754 — выздоровели.