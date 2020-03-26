Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, какие качества ценит в мужчинах.

По ее мнению, главное, чтобы мужчина был человеком дела, имел чувство юмора, а также отличался добротой, силой и надежностью. Сотникова подчеркнула, что рядом с мужчиной должна находиться женщина, способная вдохновлять на самые безумные поступки.

Напомним, в начале марта Сотникова объявила о завершении карьеры. Спортсменка является первой российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, она завоевала золотую медаль на Играх в Сочи-2014. В последние годы фигуристка не соревновалась, однако об уходе из спорта объявила лишь после того, как перенесла серьёзную операцию.