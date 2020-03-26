Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал тренерские качества наставника «Зенита» Сергея Семака.

По мнению Наумова, Семаку не хватает опыта и жесткости, поэтому пока что он является слабым тренером, хоть и может выиграть чемпионат России второй раз подряд.

«Он допускает много тактических ошибок. Лигу чемпионов, домашнюю игру с «Лейпцигом» напомнить? Выставить семь оборонительных игроков, «Лейпциг» — это что, «Барселона»?» — сказал Наумов, слова которого приводит «Спорт уик-энд».

Наумов подчеркнул, что «Зенит» мог провести матч гораздо более успешно, если бы играл в свой футбол. Он добавил, что считает весь тренерский штаб команды слабым.

Напомним, на данный момент «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 50 очков.