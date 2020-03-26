Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал о жизни после завершения спортивной карьеры.

Он признался, что наслаждается общением с дочками, которого ему не хватало в последнее время. Фуркад подчеркнул, что решение об уходе из спорта вызревало давно, но он по-прежнему чувствует себя странно. Француз пояснил, что оставил позади 20 лет жизни, и изменить привычки без ностальгии не получится.

«Но я действительно чувствую, что настал момент перевернуть страницу. Я завершил свой путь в большом спорте. Я выиграл больше, чем мог надеяться. Я все пережил», — сказал Фуркад, слова которого приводит L’Independant.

Напомним, француз является 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем большого Хрустального глобуса.