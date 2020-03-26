Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что пока не приняла решение о продолжении карьеры.

Спортсменка сообщила, что после окончания карантина будет кататься на лыжероллерах и заниматься на беговой дорожке, но сейчас у нее нет желания тренироваться. Она подчеркнула, что спорт занимают большое, но единственное место в ее жизни.

«Я до сих пор не знаю, продолжу я карьеру или нет. Я очень устала в конце сезона. При одной мысли о том, чтобы вернуться к тренировкам, я не знаю, как это сделать», — сказала Вирер, слова которой приводит сайт «Матч ТВ».

Итальянка добавила, что ожидает прибытие большого и малого Хрустальных глобусов, которые будут храниться у ее мамы.

Напомним, Вирер является трехкратной чемпионкой мира и двукратной победительницей Кубка мира по биатлону.