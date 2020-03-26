Волейболист «Зенита» выздоровел от коронавируса

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет вылечился от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По информации источника, 29-летнего спортсмена в четверг выписали из инфекционной больницы.

Ранее стало известно, что Нгапет сдал положительный тест на коронавирус. Информацию об этом сообщил директор казанского «Зенита» Ильхам Рахматуллин. Это первый случай заражения коронавирусом в Казани.

Позже Нгапет рассказал о своем состоянии. Он отметил, что у него было три непростых дня, но теперь все хорошо.