Волейболист «Зенита» выздоровел от коронавируса

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет вылечился от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По информации источника, 29-летнего спортсмена в четверг выписали из инфекционной больницы.
Ранее стало известно, что Нгапет сдал положительный тест на коронавирус. Информацию об этом сообщил директор казанского «Зенита» Ильхам Рахматуллин. Это первый случай заражения коронавирусом в Казани.
Позже Нгапет рассказал о своем состоянии. Он отметил, что у него было три непростых дня, но теперь все хорошо.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 468 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 21 тысячи человек, выздоровели — более 113 тысяч. В России в данный момент заболели 679 человек, погибли два человека, выздоровели 38.
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