Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал подробнее об истории с манекеном и поделился своими эмоциями о том, как ее восприняли в медиапространстве.

По словам Заболотного, когда видео только появилось в интернете, ему было очень весело, потому что это выглядело реально смешно, футболист пересматривал эпизод и заливался от смеха, но разговоры о манекене потом перешли все границы, и Заболотный стал напрягаться, потому что не понимал, по какой причине забавный эпизод трактуется так, будто нападающий ничего не умеет в футболе. Он отметил, что сейчас эту историю вспоминает спокойно.

Заболотный добавил, что у него была идея пропиариться на теме манекена так же, как Ольга Бузова стала известной благодаря песням.

«Первое сравнение, между прочим, было именно с Бузовой! Супруга говорит: «Посмотри на Ольгу, она совершенно не комплексует!». Но на практике мне было это не нужно. Тогда я принял твердое решение уйти из информационного пространства, не заходил в интернет, отключился от социальных сетей, не общался с прессой и не хотел хайповать», — сказал Заболотный, слова которого приводит Bobsoccer.

Отметим, летом Антон Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи». В этом сезоне он провел 16 матчей в Тинькофф российской премьер-лиге, забил два гола и отдал пять передач.