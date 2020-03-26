Нападающий петербургского «Зенита» Андрей Мостовой, на правах аренды выступающий в составе «Сочи», рассказал, что думал о продолжении карьеры в южном клубе.

По словам Мостового, он задавался этим вопросом, но у него действующее соглашение с «Зенитом», и только летом предстоит принять какое-то совместное решение. Игрок отметил, он не знает, видят ли меня в составе сине-бело-голубых. Мостовой считает, что «Зенит» — это топ-клуб, и все, в том числе и он, хотят играть на самом высоком уровне, однако «Сочи» тоже очень сильный клуб. Игрок заявил, что если бы сочинца играли в таком составе с самого начала сезона, то он уверен, что клуб боролся бы за первые места.

«Посмотрим, как будет складываться ситуация. Может, в «Сочи» меня не захотят больше видеть! В любом случае после окончания чемпионата я вернусь в Санкт-Петербург. А там не знаю, что мне скажут», — сказал Мостовой, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Отметим, после 22 туров команда Владимира Федотова имеет 24 очка и располагается на 11-м месте в турнирной таблице российского чемпионата.