Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как ему удалось выучить немецкий язык.

По словам Черчесова, в 1993-м он перешел из «Спартака» в «Динамо» Дрезден, где выступал в течение двух лет. Тренер отметил, что потом он ненадолго возвращался в «Спартак», а затем отправился в Австрию, где играл в «Тироле». Черчесов заявил, что у него не было выбора, потому что в Германии и Австрии говорят на немецком.

Наставник сборной России добавил, что сначала ему было непросто, он занимался с преподавателем и самостоятельно сидел за учебником, а наибольший эффект давал тот фактор, что все вокруг него говорили на немецком.

«Помимо России я немало времени провожу в Австрии, что также позволяет мне постоянно практиковаться»», — сказал Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.

Ранее Станислав Черчесов сообщил, что поддерживает контакт с игроками во время паузы, вызванной пандемией коронавируса.