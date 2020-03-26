Футболисты московского «Спартака» провели тренировку на домашнем стадионе, несмотря на увеличение числа зараженных коронавирусом в Москве.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, красно-белые тренировались на стадионе «Открытие Арена». Отмечается, что игроки вышли из самоизоляции и провели первое занятие в 11:00 по московскому времени, а тренировка длилась три часа, при этом стадион был закрыт для посещения частными лицами.

Напомним, ранее вышло распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому с 28 марта в столице из-за пандемии коронавируса будут закрыты все парки, кафе и стадионы.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 468 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 21 тысячи человек, выздоровели — более 113 тысяч. В России в данный момент заболели 679 человек, погибли два человека, выздоровели 38.