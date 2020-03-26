Хоккейный и баскетбольный сезон в России завершились друг за другом. КХЛ и Единая Лига ВТБ решили пойти самым простым путем – закончить исторический сезон, и убрать в головах мысль о том, как же выходить из всей этой ситуации по окончании пандемии.

Завершили то завершили, но лучшую команду в сезоне так и не определили. Конечно, правильным шагом будет никого чемпионом не признавать. В КХЛ оставалось восемь клубов, каждый из которых в теории в равной степени мог стать лучшим. В Единой лиге ВТБ и вовсе не сыграна даже регулярка, не говоря уже о том, что предстояли три раунда плей-офф.

Но в футболе, например, так не поступишь. Если завершить РПЛ прямо сейчас и отменить все турнирные результаты – значит сделать очень больно «Зениту», который оторвался от всех на девять очков при восьми оставшихся матчах.

Стало быть, в хоккее и баскетболе можно пофантазировать, определив лучшую команду. В КХЛ сильнейшим можно было бы признать чемпиона регулярного чемпионата. В этом случае, московский ЦСКА, набравший 94 очка, выиграл турнир. Интересно, что армейцы опередили СКА и «Ак Барс» всего на очко – оба эти коллектива набрали по 93 балла. Тем не менее, ЦСКА – чемпион регулярки. И это факт.

В баскетболе все сложнее – в Единой лиге сыграно только две трети дистанции. Однако чемпион регулярного чемпионата практически ясен. Подмосковные «Химки» впервые за долгое время были лучше ЦСКА, проиграв за весь турнир лишь однажды. И надо было тому случиться, что именно в этот сезон «Химки» не смогли зафиксировать свое преимущество на бумаге.

Ясно, что Кубок Гагарина будет признан несыгранным и так и останется без определения мест (если в августе не будет турнира). Но места в чемпионате России, скорее всего, определят так: ЦСКА – чемпион, СКА и «Ак Барс» на втором и третьих местах.

В баскетболе же сезон просто отменят – его результаты не будут учитываться нигде. Еврокубковые квоты будут заполняться по итогам прошлогоднего сезона. А если еще отменят Евролигу, то у «Зенита» есть шансы сыграть в этом турнире на будущий сезон, ведь wild card в этом случае будет просто продублирован.