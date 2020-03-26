Подмосковные «Химки» получат право принять участие в розыгрыше Евролиги следующего сезона вне зависимости от классификации клубов по итогам Единой Лиги ВТБ.

Об этом сообщает РИА «Новости». По информации источника, путевку в Евролигу от Единой Лиги ВТБ получает ее победитель, а также вторая лучшая команда в случае победы ЦСКА, который обладает лицензией А. Отмечается, что сейчас не определено, как сформируют итоговую классификация, необходимую для определения участников еврокубков, но при любом варианте «Химки» получат право сыграть в Евролиге, так как команда шла на первом месте в регулярном чемпионате на момент его остановки.

В случае, если для классификации используют результаты прошлого сезона, «Химки» отберутся в Евролигу, так как являются финалистом прошедшего чемпионата.