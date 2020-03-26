Чемпион мира Алексей Вербов покинул пост старшего тренера казанского «Зенита».

Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

По словам Вербова, за восемь лет Казань стала для него и его семьи вторым домом. Спортсмен отметил, что тут он провел лучшие волейбольные годы и у него останется много хороших воспоминаний от карьеры в «Зените».

Агент Вербова Дмитрий Резанов, слова которого приводит ТАСС, заявил, то вариант с возобновлением карьеры не рассматривается, а клубы уже уведомлены, что Вербов готов рассматривать предложения по тренерской работе.

Напомним, в составе «Зенита» Алексей Вербов выступал с 2013 года, в Казани он совмещал карьеру игрока и тренера с 2016 года. В 2019-м спортсмен объявил о завершении карьеры игрока, но продолжил работать в «Зените» на должности старшего тренера.