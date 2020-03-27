Американские игроки баскетбольных клубов «Локомотива-Кубани» и ЦСКА улетели домой. Краснодарские американцы Сэм Деккер, Алан Уильямс, Джонни О’Брайант и Уилл Каммингс уже покинули Краснодар и вылетели в США.

Американские баскетболисты ЦСКА также получили разрешение от команды вернуться в США. Клуб занимается содействует в организации перелета. Также ЦСКА выпустил заявление, что с 27 марта нахождение игроков на базе клуба не является обязательным.

Ранее правительство РФ из-за коронавируса закрыла авиасообщение с зарубежными странами с 27 марта, не считая возвращения российских граждан. В этой связи, всем иностранным гражданам нужно вернуться на родину до пятницы.

Напомним, что 26 марта Единая Лига ВТБ по примеру КХЛ отменила сезон.