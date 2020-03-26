Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о распростанении коронавируса.

По словам Медведева, если каждый отнесется к ситуации очень серьезно, будет работать удаленно, не будет контактировать и не будет посещать общественные места, то это должно дать результат.

«Как говорили в свое время – «No pasarаn!», вирус не пройдет», — заявил Медведев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Функционер отметил, что он крутит стационарный велосипед, а футболисты тоже не только бегают по дорожке, но и крутят велосипед. Медведев предложил думать о хорошем и выполнять все, чтобы остановить плохое.

Ранее Александр Медведев выразил свое отношение к решению КХЛ о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. Медведев считает, что существует вариант, при котором турнир может быть доигран в августе.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 468 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 21 тысячи человек, выздоровели — более 113 тысяч. В России в данный момент заболели 679 человек, погибли два человека, выздоровели 38.