Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков поделился мнением о возможном поединке между Александром Емельяненко и экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

По словам Волкова, Емельяненко пытается выглядеть альфа-самцом, вызывая всех на бой, не выбирая при этом выражений. Волков считает, что когда Емельяненко бросают вызовы те, кто готов составить ему конкуренцию, а именно тяжеловесы и профессиональные боксеры, он старается эти вызовы не замечать и выбирает средневесов.

Волков добавил, что у Емельяненко будет преимущество в габаритах и весе, но у Шлеменко есть большой шанс подраться правильно и победить.

«Как Емельяненко отозвался о Шлеменко, фразы, которые в нормальном обществе неприемлемы, здесь это больше похоже на вызов на слабо», – сказал Волков, слова которого приводит YouTube-канал «Разрешите вас перебить».

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко о готовности провести с ним поединок.