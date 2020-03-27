Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал, почему в свое время решился на переход из «Тосно» в «Зенит». На его решение повлиял статус «Зенита» и роль главного тренера.

Заболотный отметил, что когда такой великий клуб как «Зенит» делает предложение, а личную заинтересованной проявляет главный тренер, то всегда хочется стать частью его истории. По мнению Заболотного, любой футболист должен понимать, что в его карьере таких шансов больше не будет.

«Зенит» — великий клуб с большой историей, поэтому я ни секунды не сомневался. Да, отдавал себе отчет в том, что мне будет тяжело, прекрасно понимал, что здесь мне никто не гарантирует постоянного игрового времени. Я рад, что «Зенит» был в моей жизни», — приводит слова Заболотного «Бобсоккер».

Напомним, что Заболотный перебрался из «Тосно» в «Зенит» зимой 2018 года. В составе петербургского клуба форвард забил один мяч — в ворота хабаровского СКА.