Панченко пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Лещенко

Российский нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко пожелал здоровья народному артисту России и болельщику бело-голубых Льву Лещенко.
По словам Панченко, Лещенко — преданный болельщик «Динамо» и один из самых любимых артистов многих поколений в России. Он отметил, что слышать в его исполнении «День Победы» в прошлом году перед матчем с «Ростовом» было невероятным чувством.
«Мы уверены, что Лев Лещенко уже совсем скоро пойдет на поправку. Крепкого здоровья вам, Лев Валерьянович, и долгих лет жизни!» — написал Панченко в своем Instagram.
Напомним, у народного артиста РСФСР и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Ранее поступали сообщения о том, что Лещенко был переведен в реанимацию.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 468 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 21 тысячи человек, выздоровели — более 113 тысяч. В России в данный момент заболели 679 человек, погибли два человека, выздоровели 38.
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