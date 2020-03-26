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  • 19:59,  26 марта 2020
Футбол
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Панченко пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Лещенко

Панченко пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Лещенко
Нападающий "Динамо" Панченко и полузащитник "Арсенала" Кангва. Источник: официальный сайт "Арсенала"

Российский нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко пожелал здоровья народному артисту России и болельщику бело-голубых Льву Лещенко.

По словам Панченко, Лещенко — преданный болельщик «Динамо» и один из самых любимых артистов многих поколений в России. Он отметил, что слышать в его исполнении «День Победы» в прошлом году перед матчем с «Ростовом» было невероятным чувством.

«Мы уверены, что Лев Лещенко уже совсем скоро пойдет на поправку. Крепкого здоровья вам, Лев Валерьянович, и долгих лет жизни!» — написал Панченко в своем Instagram.

Напомним, у народного артиста РСФСР и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Ранее поступали сообщения о том, что Лещенко был переведен в реанимацию.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 468 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 21 тысячи человек, выздоровели — более 113 тысяч. В России в данный момент заболели 679 человек, погибли два человека, выздоровели 38.

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