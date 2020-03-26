Ефимова показала тренировку по плаванию в ванне во время карантина

Российская пловчиха Юлия Ефимова показала, как проводит тренировку по плаванию в ванне во время карантина при пандемии коронавируса.

«Тренировка по плаванию в домашних условиях», — написала Ефимова в «сториз» своего Instagram.

Ефимова показала, как проводит тренировку по плаванию в ванной pic.twitter.com/qIRbTfe47V — Александр (@optaluna) March 26, 2020

Ранее Ефимова поделилась мнением о переносе Олимпийских игр на 2021 год. По словам Ефимовой, ей обидно, что она уже набрала хорошую форму, и будет жаль ее потерять. Пловчиха отметила, несмотря на перенос Олимпиады, она надеется, что в этом году будут другие старты.