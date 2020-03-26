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  • 20:04,  26 марта 2020
Плавание
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Ефимова показала тренировку по плаванию в ванне во время карантина

Юлия Ефимова
Юлия Ефимова. Фото: личная страница в Instagram

Российская пловчиха Юлия Ефимова показала, как проводит тренировку по плаванию в ванне во время карантина при пандемии коронавируса.

«Тренировка по плаванию в домашних условиях», — написала Ефимова в «сториз» своего Instagram.

Ранее Ефимова поделилась мнением о переносе Олимпийских игр на 2021 год. По словам Ефимовой, ей обидно, что она уже набрала хорошую форму, и будет жаль ее потерять. Пловчиха отметила, несмотря на перенос Олимпиады, она надеется, что в этом году будут другие старты.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 468 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 21 тысячи человек, выздоровели — более 113 тысяч. В России в данный момент заболели 679 человек, погибли два человека, выздоровели 38.

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