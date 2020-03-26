В официальном Twitter московского ХК «Динамо» изменился логотип в связи с карантином во время пандемии коронавируса.

Новое лого включает в себя литеру «Д», которая находится в «домике». Картинка подписана хэштегом #ДинамоДома. Таким образом «Динамо» призывает не нарушать правила карантина и самоизолироваться, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Ранее казанский «Рубин» присоединился к челленджу «Оставайся дома» и выпустил новый логотип клуба на время карантина.

К челленджу «Оставайся дома» присоединились многие известные спортсмены. Ранее стало известно, что в «Рубине» не выявлены случаи заражения коронавирусом, все игроки сдали отрицательный тест.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 468 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 21 тысячи человек, выздоровели — более 113 тысяч. В России в данный момент заболели 679 человек, погибли два человека, выздоровели 38.