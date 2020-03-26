Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме не стал скрывать, что в 2007 году приехал в Россию ради денег.

«Тогда — тоже за деньгами, честно говорю», — заявил Гилерме в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Футболист отметил, что в «Атлетико Паранаэнсе» он получал три тысячи реалов в месяц, что равнялось примерно 500 долларов. При этом контракт в «Локомотиве» у него был в десятки раз лучше — 20 тысяч евро.

Ранее стало известно, что московский «Локомотив» официально огласил свое решение — команда Юрия Семина уходит на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Все тренировки команды на базе в Баковке отменены.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в РПЛ с 41 очком. Первым идет «Зенит», набрав 50 очков.