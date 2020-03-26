Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме рассказал, почему он не перешел в «Спартак».

По словам Гилерме, предложение из «Спартака» было, но сумму он не знает. Вратарь отметил, что он готов был ждать до декабря, так как хотел остаться в «Локомотиве», однако проблема была в том, что сначала железнодорожники предложили контракт на год, а бразилец хотел больше. Он добавил, что все, что писали о сумме контракта — неправда.

— То есть неправда, что ты хотел 2,9 миллиона евро и контракт дольше, чем на год?

Вратарь подчеркнул, это неправда, что он хотел 2,9 млн евро, он просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях, при этом «Спартак» предлагал намного больше, чем «Локомотив».

Кроме того, Гилерме объяснил, почему он не ушел.

«Первое — болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера — все, что у меня есть в футболе, мне дал этот клуб. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво», — сказал Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Ранее стало известно, что московский «Локомотив» официально огласил свое решение — команда Юрия Семина уходит на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Все тренировки команды на базе в Баковке отменены.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в РПЛ с 41 очком. Первым идет «Зенит», набрав 50 очков.