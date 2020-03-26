Бывший боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа МО Джефф Монсон принял предложение главы Башкирии Радия Хабирова жить и тренировать детей в Уфе.

По словам Хабирова, три года назад, когда он был главой Красногорска, ему удалось уговорить Монсона осесть и работать в городе. Он отметил, что делал это сознательно, потому что считает Монсона выдающимся спортсменом и хорошим человеком.

Хабиров добавил, что Монсон может многому научить детей, например, быть сильными и справедливыми.

«И вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девчонок, если захотят», — написал Хабиров в своем Instagram.

Напомним, американский боец Джефф Монсон получил российский паспорт указом Владимира Путина в мае 2018 года.