Американская пара фигуристов Хэвен Денни и Брэндон Фрейзер объявила о расставании.

Известно, что Фрейзер собирается продолжить спортивную карьеру с другой партнершей.

По словам Денни, он поддерживаю Фрейзера и его решение продолжать выступления. Фигуристка хочет, чтобы экс-партнер смог достичь целей и полностью реализовать потенциал, а она будет поддерживать его, несмотря ни на что.

Фрейзер на своей странице в Facebook отметил, что несмотря на распад пары в соревновательном плане, воспоминания останутся на всю жизнь.

Отметим, Фрейзер и Денни катались вместе с детства, в 2003-м пара завоевала серебряные медали чемпионата США в детских соревнованиях, а в 2017-м они стали чемпионами страны среди взрослых. Кроме того, пара является двукратными серебряными призерами чемпионата США, победителями «Кубка Ломбардии» и чемпионами мира среди юниоров 2013 года.

Напомним, ранее российская пара фигуристов Софья Евдокимова и Егор Базин, выступающая в танцах на льду, объявила о расставании.