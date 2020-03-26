Федотов: Напрягает, что постоянно спрашивают про Кокорина

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о нападающем команды Александре Кокорине.

По словам Федотова, Кокорин — универсальный игрок, он понимает игру и на фланге, и в центре атаки. Тренер отметил, надо отдать должное игроку, что он приехал на сбор в отличном состоянии и без раскачки вышел в контрольном матче с «Динамо», понимая игру, будто находился в команде долгое время.

«Напрягает ли, что постоянно задают вопрос про Кокорина? Конечно. Мы всегда говорим, что каждый игрок, начиная со стартового состава и заканчивая запасом, внес грандиозный вклад и достоин упоминания в прессе», — сказал Федотов, слова которого приводит пресс-служба РПЛ.

Напомним, права на Кокорина принадлежат «Зениту». В зимнее трансферное окно «сине-бело-голубые» отправили игрока в «Сочи» вопреки желанию Сергея Семака оставить его в клубе.