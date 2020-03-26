Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, чем она занимается во время самоизоляции из-за коронавируса.

По словам Щербаковой, большую часть свободного времени у нее занимает учеба. Она отметила, что полностью свободный день от тренировок и учебы у нее всего день. Фигуристка рассказала, что она любит готовить, вязать игрушки, но больше — проводить время с домашними животными.

«Мой любимый сериал — это «Шерлок». А из фильмов я люблю смотреть комедии, это помогает отвлечься от ежедневной работы и поднимает настроение. Иногда слушаю музыку, из последнего в моем плейлисте — это Imagine Dragons и Sia», — сказала Щербакова, слова которой приводит журнал ELLE.

Напомним, тренировки на катке в «Хрустальном» приостановлены до 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. В сезоне-2019/20, который завершился досрочно, Щербакова второй раз в карьере завоевала золотую медаль чемпионата России. Она также выиграла серебро чемпионата Европы в Граце (Австрия) и должна была выступить на мировом первенстве в Монреале. Турнир был отменен, однако по-прежнему обсуждает вариант с его переносом на осень.